Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Финляндии снимут сериал о трудных временах пандемии
Эрдоган о российских туристах: "Пусть приезжают"
Могут ли мусоросжигательные заводы быть безопасными?
Полиция проводит обыск в любимом баре Ефремова, где он был накануне ДТП
Крымский СК возбудил уголовное дело против органов опеки
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
Аксёнов заявил, что террористы в Крыму получат по заслугам
В Кремле рассказали, кто приедет на парад Победы
Разин призвал посадить "наркомана" Ефремова за решетку

Депутат Вострецов назвал домыслами заметку ТАСС о российских социологах

Общество

Депутат ГД РФ Сергей Вострецов солидарен с главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем, сомневающимся в переводе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из частной тюрьмы "Митига" на неназванную виллу.

В ночь на 10 июня 2020 года СМИ начали распространять новость о том, что боевики т. н. Правительства национального согласия (ПНС) Ливии поместили сотрудников ФЗНЦ на местную виллу. Первыми эту информацию распространили журналисты ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

В свою очередь, ПНС не сообщает официально о судьбе Шугалея и Суэйфана. В связи с этим Александр Малькевич усомнился в достоверности информации, представленной ТАСС. Его позицию поддержал Сергей Вострецов. Политик, принимающий активное участие в работе по освобождению россиян, подтвердил, что никаких сообщений от ПНС не поступало. Он назвал появившиеся данные домыслами.

Депутат Вострецов назвал домыслами заметку ТАСС о российских социологах. 408426.jpeg

"На данный момент мы ничего не знаем о Максиме и Самере, о том, в каком состоянии они находятся, содержатся ли они в "Митиге". Никаких сведений о них, кроме того, что их похитили подконтрольные так называемому "правительству" Триполи боевики, незаконно арестовали и более года удерживают в какой-то частной тюрьме, нет"? — сказал депутат.

Вострецов согласился с Малькевичем в том, что сотрудники ТАСС должны были связаться с представителями Федеральной службы безопасности РФ и другими ведомствами, чтобы сообщить имеющиеся у них данные на ПНС. Политик напомнил, что россиян уже более года удерживают плену, хотя они отправились в Ливию, сообщив о своих намерениях местным властям.

По словам депутата, ПНС пытается оправдать незаконное удержание работников ФЗНЦ и распространяет вбросы, чтобы скрыть нарушение международного законодательства. Ранее "правительство" обвинило российских социологов в том, что они посещали запрещенные территории. В то же время в ливийских законах не прописано, какие территории открыты, а какие закрыты.

Сергей Вострецов отметил, что в Ливии нет никаких "закрытых" территорий. Если даже такие существуют, то россиян должны были об этом предупредить, отметил эксперт. По его словам, глава ПНС Файез Саррадж и его сторонники пытаются отвести глаза общественности от террористического режима "правительства".

Последние материалы
Могут ли мусоросжигательные заводы быть безопасными?
Полиция проводит обыск в любимом баре Ефремова, где он был накануне ДТП
Крымский СК возбудил уголовное дело против органов опеки
Врач-гериатр: Ленин сознательно провоцировал обострение болезни
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
Аксёнов заявил, что террористы в Крыму получат по заслугам
В Кремле рассказали, кто приедет на парад Победы
Депутат Вострецов назвал домыслами заметку ТАСС о российских социологах
Разин призвал посадить "наркомана" Ефремова за решетку
Эксперт: "В работе детских садов после пандемии ничего не изменится"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца

Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".

Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Российский шоу-бизнес
Опубликованы результаты первого допроса Михаила Ефремова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Эксперт рассказал о пользе бородинского хлеба
Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией
Куда премьер-оркестр Пашинян ведет Армению
Анджелина Джоли согласилась добровольно отдать детей Брэду Питту
В больницах Армении не хватает мест для коронавирусных больных
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Никол Пашинян вылечился от коронавируса
"Не могу врать": Панин рассказал о побеге с похорон Кокшенова
Как сделать из Азербайджана врага России
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Граждан РФ депортировали из Азербайджана за пропаганду христианства
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Матвейчев: поправки в Конституцию повысят реальный доход россиян
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией
Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности
Матвейчев: поправки в Конституцию повысят реальный доход россиян
Роль второй "иммунной системы" могут играть вирусы
Украинский политолог: русский язык на Украине нельзя просто вычеркнуть
Песков не признал наличие олигархов в России
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ