Депутат Вострецов назвал домыслами заметку ТАСС о российских социологах

Депутат ГД РФ Сергей Вострецов солидарен с главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем, сомневающимся в переводе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из частной тюрьмы "Митига" на неназванную виллу.

В ночь на 10 июня 2020 года СМИ начали распространять новость о том, что боевики т. н. Правительства национального согласия (ПНС) Ливии поместили сотрудников ФЗНЦ на местную виллу. Первыми эту информацию распространили журналисты ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

В свою очередь, ПНС не сообщает официально о судьбе Шугалея и Суэйфана. В связи с этим Александр Малькевич усомнился в достоверности информации, представленной ТАСС. Его позицию поддержал Сергей Вострецов. Политик, принимающий активное участие в работе по освобождению россиян, подтвердил, что никаких сообщений от ПНС не поступало. Он назвал появившиеся данные домыслами.

"На данный момент мы ничего не знаем о Максиме и Самере, о том, в каком состоянии они находятся, содержатся ли они в "Митиге". Никаких сведений о них, кроме того, что их похитили подконтрольные так называемому "правительству" Триполи боевики, незаконно арестовали и более года удерживают в какой-то частной тюрьме, нет"? — сказал депутат.

Вострецов согласился с Малькевичем в том, что сотрудники ТАСС должны были связаться с представителями Федеральной службы безопасности РФ и другими ведомствами, чтобы сообщить имеющиеся у них данные на ПНС. Политик напомнил, что россиян уже более года удерживают плену, хотя они отправились в Ливию, сообщив о своих намерениях местным властям.

По словам депутата, ПНС пытается оправдать незаконное удержание работников ФЗНЦ и распространяет вбросы, чтобы скрыть нарушение международного законодательства. Ранее "правительство" обвинило российских социологов в том, что они посещали запрещенные территории. В то же время в ливийских законах не прописано, какие территории открыты, а какие закрыты.

Сергей Вострецов отметил, что в Ливии нет никаких "закрытых" территорий. Если даже такие существуют, то россиян должны были об этом предупредить, отметил эксперт. По его словам, глава ПНС Файез Саррадж и его сторонники пытаются отвести глаза общественности от террористического режима "правительства".