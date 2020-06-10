Губернатор Приморья Олег Кожемяко надеется, что после окончания пандемии снова научится пожимать руку при встрече и перестать носить медицинскую маску.

"Надеюсь, что нет (не сохраню привычки — Прим. ред.). Я, конечно, уже привык и, как говорится, "на автомате" ношу маску и действительно стараюсь не здороваться за руку с коллегами. Но я, как и все, с нетерпением жду, когда мы сможем отказаться от масок и сможем поприветствовать друг друга, как прежде", — сказал Кожемяко в интервью РИА "Новости".