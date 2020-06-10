Матвейчев: поправки в Конституцию повысят реальный доход россиян

Поправки в Конституцию РФ свидетельствуют о социальной направленности государства, считает российский философ, политолог, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

Матвейчев также отметил, что гарантия МРОТ не ниже прожиточного минимума повлечет увеличение реальной заработной платы населения. По его словам, во многих местах, особенно в сельской местности, платили зарплату ниже прожиточного минимума, чтобы минимизировать налоги.

"Теперь они этого делать не смогут. То есть сейчас налоговые получают эти отчеты с маленькими зарплатами: три тысячи получил, пять тысяч получил и т. д… А теперь налоговая всем этим субъектам экономической деятельности будет говорить: "Ребята, вы бы Конституцию читали, там что написано?… Все, сейчас будем разбираться, почему у вас люди получают меньше прожиточного минимума". Поэтому все люди обязаны будут перевестись на эту сумму. Более того, поскольку у нас из-за инфляции и разных других вещей постоянно пересчитывается прожиточный минимум (в сторону повышения, естественно — цены растут, и повышается прожиточный минимум), то соответственно будут повышаться", — пояснил Матвейчев.