Матвейчев: поправки в Конституцию повысят реальный доход россиян

Поправки в Конституцию РФ свидетельствуют о социальной направленности государства, считает российский философ, политолог, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.
"Они так и называются: социальные поправки, то есть поправки, связанные с семьей, связанные с МРОТом (минимальная оплата труда будет равна прожиточному минимуму), индексация ежегодная пенсий — это все называется блок социальных поправок, которые нужны социально ориентированному государству", — говорит эксперт.
Матвейчев также отметил, что гарантия МРОТ не ниже прожиточного минимума повлечет увеличение реальной заработной платы населения. По его словам, во многих местах, особенно в сельской местности, платили зарплату ниже прожиточного минимума, чтобы минимизировать налоги.
"Теперь они этого делать не смогут. То есть сейчас налоговые получают эти отчеты с маленькими зарплатами: три тысячи получил, пять тысяч получил и т. д… А теперь налоговая всем этим субъектам экономической деятельности будет говорить: "Ребята, вы бы Конституцию читали, там что написано?… Все, сейчас будем разбираться, почему у вас люди получают меньше прожиточного минимума". Поэтому все люди обязаны будут перевестись на эту сумму. Более того, поскольку у нас из-за инфляции и разных других вещей постоянно пересчитывается прожиточный минимум (в сторону повышения, естественно — цены растут, и повышается прожиточный минимум), то соответственно будут повышаться", — пояснил Матвейчев.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".