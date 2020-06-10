Работникам соцучреждений России заплатили почти 3 млрд рублей

Доплаты по 40 тысяч рублей получили врачи социальных учреждений России. Деньги полагаются тем, кто работал в условиях изоляции.

В период эпидемии соцработникам и врачам предложили остаться в изоляции на работе и провести там беспрерывно две недели.

"Перечислены выплаты 100 тысячам сотрудников соцучреждений, которые изолировались вместе со своими подопечными. Общая сумма выплат на сегодняшний момент составляет порядка 2,8 миллиарда рублей. Работникам оплачивается каждая смена, проведенная в учреждении, перешедшем на закрытый режим работы", — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Врачам, которые ухаживали за коронавирусными больными, выплатят по 60 тысяч рублей за двухнедельную смену. Педагогам, социальным работникам и среднему медицинскому персоналу переведено по 25 тысяч рублей (при работе с больными COVID-19 — по 35 тысяч), младшему медперсоналу — по 15 тысяч рублей (по 20 тыс в случае работы с коронавирусными больными), техническому персоналу — по 10 тысяч рублей (по 15 тысяч при работе с инфицированными).