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В России напечатают больше 108 миллионов бюллетеней

Общество

Для голосования по Конституции напечатают свыше 108,5 миллиона бюллетеней. Такое количество сформировано на основании регистра избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны пройдет на более чем 96 тысячах участков.

"Для проведения общероссийского голосования на территории РФ будет задействовано 96,5 тысяч участков для голосования, в том числе почти 94 тысячи участков, образованных в общем порядке, то есть это традиционные участки для выборов. И около двух с половиной тысяч участков, которые образованы в местах временного пребывания участников для голосования и других подобных местах — то, что традиционно мы делаем на всех выборах, ничего дополнительного здесь нет", — рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Среди мест временного пребывания больницы, санатории, отдаленные и труднодоступные местности, суда, которые в момент голосования будут находиться в плавании, места лишения свободы и содержания под стражей, полярные станции. Участковые комиссии для них уже сформированы.

Также проголосовать "за" или "против" поправок в Конституции смогут россияне, находящиеся за границей. Участки для голосования подготовят в 144 странах. Граждане России смогут посетить 250 участков для голосования.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что проголосовать смогут россияне, находящиеся в Бангкоке.

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