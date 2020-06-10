Матери погибшего Сергея Захарова не рассказывают о гибели сына

Вчера в центре Москвы после столкновения с автомобилем актера Михаила Ефремова курьер Сергей Захаров погиб в результате многочисленных травм. Медики доставили его в реанимацию, однако спасти не смогли. У погибшего осталась гражданская жена и дети.

Примечательно, что матери Захарова до сих пор не сказали, что её сын погиб. Родственники не решаются этого сделать, поскольку женщина может этого не выдержать. В последнее время она перенесла два инфаркта.