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ИНО-статистика: закрытые границы россиянам не помеха

Общество

По данным зарубежной статистики, закрытые из-за коронавирусной пандемии границы не помещали россиянам в апреле ездить по миру.

Об этом сегодня пишет РБК.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса Россия закрыла свои границы в конце марта:

  • 27-го числа - воздушные,
  • 30 - морские и сухопутные.

Куда ездили россияне, обходя запрет

  1. Южная Корея. По данным Национальной туристической организации Кореи, страну в апреле 2020 года посетили  1 223 граждан России. 
  2. Турция. По данным минкульта и туризма страны, закрытую границу пересекали 922 россиянина. 
  3. Болгария принимала в указанный период 635 россиян. Таковы данные Национального статистического института республики.
  4. Сербия - туда съездили 190 россиян.
  5. США посетили 136 наших сограждан.

 

 

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