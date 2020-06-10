ИНО-статистика: закрытые границы россиянам не помеха

По данным зарубежной статистики, закрытые из-за коронавирусной пандемии границы не помещали россиянам в апреле ездить по миру.

Об этом сегодня пишет РБК.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса Россия закрыла свои границы в конце марта:

27-го числа - воздушные,

30 - морские и сухопутные.

Куда ездили россияне, обходя запрет