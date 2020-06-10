ИНО-статистика: закрытые границы россиянам не помеха
По данным зарубежной статистики, закрытые из-за коронавирусной пандемии границы не помещали россиянам в апреле ездить по миру.
Об этом сегодня пишет РБК.
Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавируса Россия закрыла свои границы в конце марта:
- 27-го числа - воздушные,
- 30 - морские и сухопутные.
Куда ездили россияне, обходя запрет
- Южная Корея. По данным Национальной туристической организации Кореи, страну в апреле 2020 года посетили 1 223 граждан России.
- Турция. По данным минкульта и туризма страны, закрытую границу пересекали 922 россиянина.
- Болгария принимала в указанный период 635 россиян. Таковы данные Национального статистического института республики.
- Сербия - туда съездили 190 россиян.
- США посетили 136 наших сограждан.