В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что в России нужно заменить самолеты SuperJet-100 на Ту-334.

По словам сенатора, Ту-334 можно рассмотреть на внутренних маршрутах.

Ту-334 уже прошел все необходимые испытания. В ближайшем будущем можно будет наладить его серийное производство.

Первые Ту-334 были выпущены в 1999 году, но с тех пор было произведено всего два самолета. Потом было принято решение отказаться от производства данной модели в пользу Sukhoi SuperJet-100.

"Суперджеты" уже два раза попадали в авиакатастрофы, которые привели к человеческим жертвам — в 2012 и в 2019 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени.