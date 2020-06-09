В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что с 1 сентября дети будут учиться в школах.

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.

Напомним, что ранее из-за угрозы распространения коронавируса Минпросвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение.

По словам главы ведомства, во всем мире более 1 млрд школьников из-за коронавируса не могут учиться очно. Власти стран пытаются найти решение данной проблемы.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что масочный режим на территории России отменят в течение 1-2 месяцев. Глава ведомства подчеркнула, что россиянам в любом случае будет нужно введенные из-за COVID-19 требования.

Также она заявила, что жителям России придется привыкать к новым условиям жизни.