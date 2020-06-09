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Депутат ГД: отмена испытательного срока навредит молодым специалистам

Общество

Испытательный срок необходим, чтобы оценить компетенции нового сотрудника, а соискателю — понять, подходит ли ему новая работа. И он никак не влияет на уплату налогов.

Такое мнение "Правде.Ру" высказала член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она прокомментировала возможность отмены испытательного срока в России.

"Мне кажется, это необъективно, необоснованно. Это создает некие преграды для трудоустройства молодых специалистов. Потому что работодатели и так их боятся брать на первое рабочее место. Они еще не могут оценить этого специалиста, потому что у него нет опыта работы. Когда неопытный работник принимается с испытательным сроком, работодатель не боится, ведь если новичок не справился, он в течение 3 месяцев по объективным причинам может просто отказать ему в приеме на постоянную работу. А если мы откажемся от испытательного срока, молодые специалисты вообще не смогут трудоустроиться в большинстве случаев", — заявила депутат.

Она напомнила, что даже пара не сразу регистрирует брак, а какое-то время встречается, это тоже испытательный срок. А потом и сам ЗАГС дает паре испытательный срок перед официальной регистрацией брака.

Особые должности

"Это объективно нужно для трудовых отношений. Особо это касается либо должностей с повышенными требованиями, например, главный бухгалтер, где работодатель должен быть уверен в безупречности нанимаемого служащего, либо это первое рабочее место для студентов", — отметила Бессараб.

Причем здесь налоги?

Инициатором нововведения выступил депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Перов. Предложение отменить в России испытательный срок он мотивирует тем, что это может расцениваться как попытка ухода от налогов.

"Я не понимаю взаимосвязь. Когда гражданин принимается на испытательный срок, заключается трудовой договор с дополнительным условием. По результатам испытания, если не было никаких нареканий, работник должен быть принят на работу. И все это время ему выплачивается зарплата. Зачастую на испытательный срок работодатель принимает уже на полную ставку, и все это время выплачивается НДФЛ, выплачиваются все социальные страховые взносы. Я не вижу здесь оснований говорить об уходе от налогов, потому что работодатель выплачивает все налоги, которые полагаются", — заключила Светлана Бессараб.

 

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