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Эксперт: Почасовая оплата труда приведет к уменьшению зарплаты

Общество

В России хотят ввести законопроект о почасовой оплате труда. По мнению авторов законопроекта, данная мера защитит интересы работников и позволит им за меньшее количество часов получить более высокую заработную плату. Данную инициативу прокомментировал президент Ассоциации содействия обеспечения безопасных условий труда "Эталон", организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев.

"Мне кажется, это ничего не изменит. Если исходить из минимального размера оплаты труда, хоть перекладывай ее на часы, хоть нет, все равно будет одна и та же цифра.

Вопрос стоимости часа работы, если он будет рассчитываться из минимального размера оплаты труда, то какая разница? Значит, человек еще меньше будет зарабатывать.

Нужно повышать МРОТ

Нужно повышать минимальный размер оплаты труда. Но насколько это возможно в текущей ситуации -трудно сказать. Скорее, это рыночный механизм.

Минимальный уровень оплаты труда все равно зависит не из только от государства, но и ситуации на рынке.

Если есть регионы, в которых существует размер оплаты труда, приближенный к минимальному, то есть именно реальный размер оплаты труда, то, скорее всего, это будет регулироваться рыночными механизмами. Если рынок труда изменится таким образом, что люди не будут готовы работать, и у них будет альтернатива выбора на более высокие заработные платы, понятно, что она будет самостоятельно повышаться, и государство будет более эффективно повышать минимальный размер оплаты труда. Конечно, есть механизмы и возможности у государства повышать. Здесь уже вопрос политики.

А почасовая оплата труда приведет только к уменьшению зарплаты", — заключил эксперт.

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