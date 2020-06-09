Плановый прием ветеранов войны возобновят в столичных госпиталях

Ветеранам, которые живут в Москве, вручат юбилейные медали. Их получат 37 тысяч человек.

Как рассказала заммэра столицы по социальным вопросам, 19 тысяч медалей успели вручить до начала ограничительных мер. Их получили фронтовики, труженики тыла и другие ветераны. Остальным медали вручат в домашней обстановке. Также, по словам Анастасии Раковой, в Москве готовятся к плановому приему ветеранов в госпиталях.

"Все госпитали ветеранов войн мы выводим из COVID. С прошлого понедельника мы прекратили туда прием "ковидных" больных. Порядка десяти дней понадобится для того, чтобы подготовить эти помещения. И скорее всего, к 24 июня запустим плановый прием ветеранов — во всех трех госпиталях", — пояснила представительница мэрии.

Планируется восстановить и программу "Санаторий на дому". Социальные службы и медики начнут ездить домой к ветеранам с 15 июня, но предварительно пройдут тестирование. Также всем участникам процесса предстоит строго соблюдать масочно-перчаточный режим.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве выявлено 1572 новых случая заболевания коронавирусом. 59 человек скончались, выздоровели 5390 москвичей.