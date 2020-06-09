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Родители свыше 18 миллионов детей получили пособие в 10 тысяч

Общество

Больше 184 миллиарда рублей получили российские семьи с начала июня. Речь идет о пособии на детей от 3 до 16 лет. Его начали выплачивать с 1 июня.

"За счет средств федерального бюджета начата единовременна выплата в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, без каких-либо дополнительных условий по доходу семьи, что в социальной политике в последнее время не практиковалось вообще.

На указанные цели предусмотрено в федеральном бюджете 197 миллиардов рублей, мы предполагали, что выплаты должны получить 19,7 миллиона детей. На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 миллиона детей на сумму более 184 миллиардов рублей", — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Выплата является единовременной.

Продолжаются выплаты на детей, которым не исполнилось трех лет. На каждого малыша родители получают по пять тысяч рублей. Выплаты запланированы с апреля по июнь. Четыре миллиона детей уже получили пособие, их родителям переведено 60,4 миллиарда рублей. Всего же на это пособие запланировано 74,6 миллиарда рублей, которые получат пять миллионов детей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что повышенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в России будут получать ежемесячно 310 тысяч семей.

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