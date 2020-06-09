Больше 300 тыс. семей России будут ежемесячно получать пособие на детей

Матери с низким уровнем дохода получат повышенное пособие по уходу за ребенком. Также его будут платить тем родителям, которые к моменту рождения первого ребенка не работали.Об этом рассказали в министерстве труда и соцзащиты.

"Вчера президентом был подписан федеральный закон, увеличивающий минимальный размер пособий по уходу за ребенком до полутора лет в два раза. Такие пособия выплачиваются родителям, не работавшим к моменту рождения первого ребёнка. Теперь увеличенная выплата составит 6 752 рубля, и ежемесячно такую выплату будут получать 310 тысяч наших семей", — пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Что касается работающих матерей, то если 40% их дохода составляет сумму меньше 6,7 тысячи рублей, то им также полагается повышенное пособие. Его же выплатят, если зарплата матери меньше 16,5 тысячи рублей.

В общей сложности повышенное пособие получат дополнительно 230 тысяч женщин. Его будут платить до момента, когда малышу исполнится полтора года.

Напомним, что пособие по уходу за ребенком для неработающих родителей повысили в два раза.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на повышение детских пособий в России выделено больше восьми миллиардов рублей.