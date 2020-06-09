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В России отмечают проблемы с доставками посылок из-за границы

Общество

В России с 18 мая начались проблемы с доставками посылок из-за границы — виной всему вступление в силу нового закона.

Так, директор Boxberry International Марат Артуганов заявил, что из-за новых таможенных правил, а также несовершенства программного обеспечения на таможне партии товаров стали обрабатывать на границе намного дольше. К примеру, чаще всего "застревают" посылки с таких онлайн-магазинов, как ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

Глава департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов в свою очередь заявил, что задержки затронут 90% всех доставляемых посылок.

Артуганов пояснил, что проблемы связаны с приказом Федеральной таможенной службы №112, который вступил в силу еще в конце зимы, но действовать начал только сейчас. Документ в 5 раз увеличивает объем работы для таможенников. У таможни в связи с возросшей нагрузкой не хватает сотрудников.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что коронавирус живет в посылках из КНР.

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