Служба крови в России возобновляет обычный режим работы

Служба крови в России переходит в обычный режим работы, который был до того, как в стране разбушевался коронавирус.

"Поскольку сегодня ограничения постепенно начинают сниматься, мы переходим в обычный режим функционирования, в обычный режим функционирования переходит и Служба крови", — заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Чиновник также добавил, что дефицит донорской крови на данный момент в России отсутствует, все медорганизации донорской кровью обеспечены в необходимом объеме.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что в Москве тем, кто переболел COVID-19, платят за сдачу крови, необходимой для лечения других больных.