"Госуслуги" запустили сервис для выплат на сирот и инвалидов

"Госуслуги" запустили сервис для подачи заявления на выплаты на сирот и инвалидов. В разделе "Пенсия, пособия и льготы" появилась вкладка "Выплата гражданам за временную опеку".

Так, россияне, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут получить выплаты из расчета 12 130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.

Для получения денег необходимо ввести на сайте паспортные данные и СНИЛС, регион, реквизиты банковского счета.

Решение по выплате принимается не дольше пяти дней. Уведомление придет в личном кабинете "Госуслуг". Выплата поступит на банковский счет в течение трех рабочих дней после одобрения.

Отметим, что выплаты за апрель-май и июнь перечисляются отдельно. На пособие могут претендовать россияне, период проживания взятых под опеку людей составляет как минимум неделю. Заявление на выплату за каждый период власти ждут до октября.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что безработным опекунам будут платить по 3000 на ребенка.