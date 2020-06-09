Московские школьники могут бесплатно проверить свои знания

Ученики всех классов московских школ могут проверить знания, полученные на дистанционном образовании. Диагностика для них бесплатна.

О работе системы прокторинга рассказали в мэрии Москвы.

"С помощью предметных диагностик ребята могут выявить пробелы в знаниях, понять, на какие темы стоит обратить особое внимание, и таким образом более эффективно выстроить подготовку к экзаменам. С середины марта такой возможностью воспользовались более 100 тысяч учеников. Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к ЕГЭ. Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаем специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой аттестации", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Диагностика доступна на любых гаджетах. После прохождения проверки, школьникам выдают специальное свидетельство.

Ребята, которые хотят закрыть пробелы в знаниях или просто расширить кругозор, могут сделать это бесплатно. Для них разработаны и работают такие ресурсы как Московская электронная школа, Телешкола МосОбр ТВ, сервис "Мои достижения", портал "Школа большого города".

Напомним, что в Москве сдача Единого государственного экзамена начнется 3 июля. Сдавать его будут только те выпускники, которые планируют поступление в вуз. В Москве одиннадцатый класс заканчивают 57,5 тысячи ребят. Всего же ЕГЭ в России будут сдавать 739 тысяч подростков.