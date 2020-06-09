Путин подписал закон об удвоении пособия на первого ребенка

Президент Владимир Путин подписал закон об удвоении минимального пособия на первого в семье ребенка в возрасте до полутора лет — теперь оно составляет не 3 375 рублей, а 6 752 рублей.

С помощью этого закона власти решили поддержать семьи в непростой, с точки зрения финансов, период: кто-то вынужденно "осел" дома, так как работодатель временно приостановил работу; кто-то вообще остался без работы и т.п.

Кроме того, повышается также максимальный размер пособия для тех, кого уволили в декрете. Теперь данное пособие составляет не 6000 рублей, а 13 504 рубля.

Изменения внесены в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Отметим, что во многих регионах России еще не сняты ограничения по коронавирусу: люди не могут свободно перемещаться, а часть организаций приостановила работу.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что пособие на ребенка получат все безработные.