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В Родительском комитете оценили инициативу о пересдаче ЕГЭ

Общество

Выпускникам одиннадцатых классов в этом году обязательно нужно предоставить возможность пересдать экзамен. Для этого не потребуется даже дополнительной организации и затрат.

Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец.

"Я думаю, что это очень хорошая инициатива, учитывая все сложности и неожиданности по подготовке к экзамену. Тем более что в этом году изначально было предложено сдавать экзамен в течение двух периодов — в июле и в августе. И для тех, кто хочет пересдать, даже не нужно готовить какое-то отдельное время, дополнительные средства. Поэтому те, кто хочет пересдать, вполне могут сделать это вместе со второй волной. Но нужно оставить право детям использовать те результаты, которые будут выше. Потому что не исключено, что при пересдаче результаты будут не выше, а ниже", — отметила эксперт.

Она пояснила, что такая возможность приободрит выпускников этого года, которые и так готовятся к сдаче экзаменов в стрессовой ситуации. Также, по мнению Волынец, эту практику нужно внедрить и в будущем, однако это потребует дополнительных расходов, на что вряд ли пойдет Министерство просвещения.

Напомним, что в Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдать профильные ЕГЭ. Сейчас пересдача разрешена только экзаменов по русскому языку и базовой математике. В остальных случаях школьники могут пересдать единый госэкзамен только через год.

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