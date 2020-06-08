Путин подписал закон о создании базы с данными россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании базы с данными россиян — единого информационного регистра.

Так, в базе данных будет содержаться вся информация о каждом россиянине: Ф. И. О, дата и место рождения, пол, семейное положение, гражданство, дата смерти и т. п. Сформирует эту базу Федеральная налоговая служба, используя свои данные, а также данные МВД, Минобрнауки и других ведомств. Вести ее, а также нести ответственность за защиту информации тоже будет она.

До конца 2025 года будет действовать переходный период действия закона.

Напомним, в конце мая закон о создании такой базы данных на россиян одобрила Госдума РФ, а 2 июня — Совет Федерации. Власти считают, что ресурс поможет уменьшить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, а также поможет в борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении соцподдержки, уплате налогов, повысит собираемость платежей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Путин поручил создать единую платформу для поиска работы.