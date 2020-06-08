Россияне смогут проголосовать за поправки в Конституцию в аэропортах

Россиянам, оказавшимся с 25 июня по 1 июля в столичных аэропортах, предложат участвовать во всероссийском голосовании. В московских аэропортах организуют восемь "избирательных" пунктов.

Проголосовать можно будет по предварительной записи. Если ее не будет, гражданина сначала проверят, не голосовал ли он по месту прописки.

"В Москве восемь таких участков. И график их работы такой: если человек заранее заявился, они могут прийти 25 и до 1 числа включительно. Если они на этот участок заранее не заявились, но приехали, то они должны быть готовы, комиссия примет меры для того, чтобы выяснить, проголосовал он на участке, где был приписан, или нет. В случае, если он там не проголосовал, ему будет предоставлена такая возможность здесь", — рассказал председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля во всех регионах России. Также ответить на вопрос о поддержке поправок в главный закон страны можно будет в течение шести предыдущих дней. Для организации голосования организуют беспрецедентные условия безопасности: на входе в "избирательный" участок россиянам будут измерять температуру, помещения будут проветривать, дезинфицировать и обеззараживать. В Москве и Нижегородской области организуют электронное голосование.