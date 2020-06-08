Путин рассказал о поддержке социальных работников

Российское общество становится добрее, сострадательнее и цивилизованнее. Это происходит из-за труда социальных работников.

Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

"Потому что от работы таких людей как вы наше общество становится в целом добрее, нежнее — там, где нужно, сострадательнее, оно становится более цивилизованным, а значит более эффективным, работоспособным, имеющим перспективу развития. Это то, что составляет сердцевину нашего общества, то, что лежит в основе нашего государства", — заявил глава государства, поздравляя социальных работников с профессиональным праздником.

Он также отметил, что власть старается обратить внимание всего общества на труд социальных работников и некоммерческих организаций.

Ранее "Правда.Ру" писала, что почти 400 тысяч заявок на оказание услуг в период эпидемии выполнили социальные работники Москвы. За два месяца колл-центр принял свыше миллиона заявок на оказание помощи. Горячую линию по коронавирусу открыли 23 марта. Звонки принимали не только от жителей столицы, но и со всех уголков России.