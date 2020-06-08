Увеличенное пособие по безработице потерявшие работу россияне будут получать до середины осени. Такое решение принял Владимир Путин.
Соответствующее поручение правительству размещено на сайте Кремля. В документе указано, что пособие будут выплачивать до 1 октября.
Также материальную поддержку получат опекуны, потерявшие работу. Им выплатят по 3000 рублей на каждого ребенка.
Помощь ждет и индивидуальных предпринимателей, которые не смогли выстоять в кризис. ИП, закрывшие свой бизнес из-за эпидемии, получат максимальный размер пособия по безработице.
Особое внимание президент поручил уделить системе трудоустройства граждан. По его мнению, в стране необходимо создать единую платформу с поиском вакансий.
Первые результаты исполнения президентских поручений подготовит правительство. Срок — до 10 июня. По единой информационной платформе для поиска работы есть время до 1 июля.
Ранее "Правда.Ру" писала, что низкие пособия по безработице в России стимулируют граждан на поиск работы. В противном случае можно получить "потомственных безработных", которые будут жить на пособие по безработице без цели найти постоянную работу.
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