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Опекунам будут платить по 3000 на ребенка

Общество

Увеличенное пособие по безработице потерявшие работу россияне будут получать до середины осени. Такое решение принял Владимир Путин.

Соответствующее поручение правительству размещено на сайте Кремля. В документе указано, что пособие будут выплачивать до 1 октября.

Также материальную поддержку получат опекуны, потерявшие работу. Им выплатят по 3000 рублей на каждого ребенка.

Помощь ждет и индивидуальных предпринимателей, которые не смогли выстоять в кризис. ИП, закрывшие свой бизнес из-за эпидемии, получат максимальный размер пособия по безработице.

Особое внимание президент поручил уделить системе трудоустройства граждан. По его мнению, в стране необходимо создать единую платформу с поиском вакансий.

Первые результаты исполнения президентских поручений подготовит правительство. Срок — до 10 июня. По единой информационной платформе для поиска работы есть время до 1 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что низкие пособия по безработице в России стимулируют граждан на поиск работы. В противном случае можно получить "потомственных безработных", которые будут жить на пособие по безработице без цели найти постоянную работу.

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