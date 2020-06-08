"Герои и патриоты": что пишут известные люди о ЧВК "Вагнера"

Бойцы ЧВК "Вагнера" являются настоящими героями и патриотами своей страны. Так считают писатели, депутаты, админы Telegram-каналов и даже директора фондов.

Так, например, писатель и главный редактор русского Esquire Сергей Минаев на шоу у телеведущей Тины Канделаки прямо назвал бойцов ЧВК "Вагнера" "героями нашего времени".

"Когда в жизнь вернулась настоящая кровь — война на Украине и большая международная политика, появились люди, которые любят свое дело. Это вполне себе герои нашего времени", — заявил Минаев о бойцах ЧВК "Вагнера". Ранее он отмечал, что в ЧВК "Вагнера" "свой мир, в котором бездна собственных смыслов".

Заявление Минаева вновь привлекло внимание к теме ЧВК "Вагнера". Авторы целого ряда военно-патриотических каналов поддержали писателя. Публикации о ЧВК "Вагнер" неоднократно появлялись в каналах, освещающих конфликт в Донбассе. Так, например, у известного ополченца ЛНР Владлена Татарского нет сомнений в том, что ЧВК "Вагнера" являются патриотами России, о чем он написал в своем канале.

Также в поддержку ЧВК "Вагнер" высказался депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Политик напомнил, что во многом благодаря русским добровольцам в нашей стране почти нет терактов.

"Обывателю вообще все равно, чья пуля навсегда остановила боевика ИГ или "Ан-Нусры", — указал Медведев ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) и "Джебхат ан-Нусра" — террористические группировки, запрещенные в РФ).

Директор фонда "Центр геополитических экспертиз" Валерий Коровин считает, что русские добровольцы из ЧВК "Вагнер" готовы отстаивать интересы России в любой точке планеты. Именно поэтому против россиян, сражавшихся в Сирии и в Донбассе, развернута масштабная информационная кампания.

"С нашей точки зрения, качества ЧВК "Вагнер" — это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм. И последовательное усиление геополитической субъектности России, то есть действия в интересах Родины против американских атлантических интересов, — объяснил эксперт в области геополитики. — Запад, а в первую очередь американцы, связывают с ЧВК "Вагнер" все свои неудачи и поражения последнего времени на Ближнем Востоке".

Напомним, по данным СМИ, ЧВК "Вагнера" принимала активное участие в гражданской войне на Украине, защищая мирных жителей Донбасса. Кроме этого, российские бойцы внесли существенный вклад в разгром террористов "Исламского государства" в Сирии.