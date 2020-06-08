ЕГЭ сдадут 736 тысяч школьников

Сдать единый государственный экзамен по разным предметам в этом году планируют всего 736 тысяч школьников. Результаты ЕГЭ им нужны для поступления в вуз.

Данные озвучили в правительстве России.

"Выпускники же, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Это собираются сделать более 736 тысяч школьников", — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что аттестаты получат все выпускники, вне зависимости от сдачи экзаменов. В техникумы и колледжи ребят будут зачислять на основе оценок в аттестате.

Сейчас в России обсуждается вопрос о пересдаче ЕГЭ. По действующим правилам, пересдать можно экзамены по базовой математике и русскому языку. В Госдуме предложили распространить такую возможность и на профильные предметы. Идею уже поддержала общественная организация "Родительский комитет".

Череда выпускных экзаменов в России начнется 29 июня. Такую дату установил президент Владимир Путин.

Вузы начнут принимать документы от абитуриентов с июля. В середине лета ждет выпускников, которые планируют учиться на бакалавров. А те, кто выбирает магистратуру, могут подать документы уже в июне.