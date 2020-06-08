Мишустин: ситуация на рынке труда РФ стабилизируется

Ситуация на рынке труда в России, несмотря на мощный удар коронавируса, постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на прошедшем 8 июня совещании.

"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина", — подчеркнул Мишустин.

По мнению политика, на благосостоянии россиян также сказался пакет мер, направленный на поддержку занятости и экономики. Чиновники по-прежнему оказывают помощь населению, потерявшему работу на фоне COVID-19

Так, к примеру, минимальное пособие по безработице в мае — июле 2020 года вырастет втрое, а ИП, которые закрылись после 1 марта, в июле-августе выплатят пособие по безработице в максимальном размере. Кроме того, власти расширили круг семей с детьми, которые вместе с пособием по безработице будут получать летом выплату на каждого ребенка по три тысячи рублей в месяц.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что аналитики прогнозируют восстановление российской экономики к концу 2020 года.