Первый канал не менял финальные титры фильма "Брат-2"

Первый канал не менял финальные титры фильма "Брат-2" на кадры массовых беспорядков и протестов в США. Об этом сообщили в пресс-службе телекомпании.

На самом деле, видеозапись беспорядков в США под песню "Гудбай, Америка" была показана в новостной программе "Время".