Первый канал не менял финальные титры фильма "Брат-2" на кадры массовых беспорядков и протестов в США. Об этом сообщили в пресс-службе телекомпании.
На самом деле, видеозапись беспорядков в США под песню "Гудбай, Америка" была показана в новостной программе "Время".
"Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с "Братом-2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился.
Ровно в 21:00 началась программа "Время", первый сюжет которой вышел под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка", — сообщили представители канала.
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