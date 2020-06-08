Школьникам могут разрешить пересдачу ЕГЭ

Выпускники, которые не справились с профильным единым государственным экзаменом, смогут пересдать его в этом же году. Сейчас в такой ситуации приходится ждать целый год.

При этом базовые предметы пересдать можно. Изменить подход предложил депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Марченко. Его поддержала общественная организация "Родительский комитет". Родители отметили, что у всех учащихся должны быть равные права на доступное образование.

Сейчас в Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит школьникам не терять год в случае неудачной сдачи экзамена. Позднее инициативу направят на рассмотрение президента Владимира Путина.

Ранее глава министерства просвещения Сергей Кравцов заявлял, что изменений в ЕГЭ в этом году не планируется. Он отметил, что "систему устоялась". Также министр сообщил, что в некоторых регионах России на ЕГЭ будет использоваться система распознавания лиц. Это необходимо, так как зафиксированы факты, когда на экзамен вместо выпускника приходил другой человек.

"Правда.Ру" писала, что выпускники выступают за отмену ЕГЭ в этом году из-за эпидемии коронавируса.