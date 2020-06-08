Начавшаяся рабочая неделя будет четырехдневной

Пятница, 12 июня, сделала рабочую неделю в России укороченной. Трудиться предстоит всего 4 дня — с 8 по 11 число, за которыми последуют три выходных.

Об этом напомнил Роструд.

"Продолжительность последнего на неделе рабочего дня — 11 июня — будет сокращена на час, так как он является предпраздничным", — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала, что в июне 2020-го у работающих россиян будут сразу две сокращенные недели. Об этом подробнее читайте в материале на сайте:

Россиян ждут выходные из-за приближающихся праздников