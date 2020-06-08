Пятого июня Минкомсвязи сообщило, что на портале Госуслуг запущен раздел, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию.
* Скрин сайта Минкомсвязи
Как сообщает портал Медиазона, недоумение вызвал тот факт, что одной из поправок, вызвавшей о обществе самые горячие споры, — "об обнулении президентских сроков Владимира Путина" — в разделе не оказалось.
Первым это обратил внимание журналист Александр Плющев.
"Есть 15 тематических блоков, кратко объясняющих суть поправок: что именно изменится в каждой из конкретных статей. Про 81-ую (ту самую, про "обнуление") — упоминания нет", — написал Плющев в "Телеграм".
Как только СМИ растиражировали новость о "пропаже" "обнуляющей поправки", ошибка — это, как оказалось, была всего лишь ошибка — была незамедлительно исправлена.
* Скрин раздела "Какие изменения будут в Конституции" сайта Госуслуги
Ознакомиться с итоговым вариантом вынесенных на голосование поправок в Конституцию можно здесь.
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