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Детей из ЛГБТ-семей ожидают "нерадужные" перспективы, считают ученые

Общество

Сотрудник Остинского отделения Техасского университета США социолог Марк Регнерус провел исследование, в результате которого сделал вывод, что детей нежелательно воспитывать в гомосексуальных семьях. Они вырастают склонными к суициду невротиками, которым сложно адаптироваться в обществе.

На это исследование стоит обратить особое внимание, поскольку в РФ скоро пройдет голосование за обновление Конституции. В документе предлагается законодательно закрепить понятие семьи как союза мужчины и женщины.

Нетрадиционные семьи

ФАН 1 июня опубликовал ролик, где показывалось, как семья гомосексуалистов усыновляет мальчика из детдома. Видео появилось в связи с предстоящим голосованием за поправки в Основной закон страны, которое состоится с 25 июня по 1 июля. Ролик был посвящен статье 72, направленной на укрепление и защиту института семьи в России.

Видеоролик вызвал бурную реакцию среди либералов и представителей ЛГБТ-движения. ФАН обвинили в гомофобии. Однако критики, увлекшись защитой секс-меньшинств, забыли о главном — воспитании ребенка. Главный смысл видео касался будущего детей, которые растут в гомосексуальных семьях.

Проблеме адаптации в обществе детей из "радужных" семей посвящены сотни исследований во всем мире. Научные изыскания проводились более 30 лет. Несмотря на это, ученые до сих пор не могут дать однозначную оценку этому явлению. Многие исследования являются ангажированными, поскольку ориентируются на западную пропаганду, ведущую активное навязывание нетрадиционных отношений. Но все же есть исследования, носящие непредвзятый характер.

Пугающая статистика

В 2012 году профессор социологии Марк Регнерус опубликовал работу "Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения". Ученый в течение двух лет опросил 3 тысячи американцев в возрасте от 18 до 39 лет, выросших в нетрадиционных семьях.

Это позволило ему сделать вывод, что психика таких детей сильно страдает. Повзрослев, они неспособны обеспечить себя, найти свое место в социуме. У многих возникают проблемы с самоидентификацией. Они находятся под влиянием примера гомосексуальных родителей, что сказывается и на их сексуальной ориентации.

  • 12% воспитанников лесбиянок и 24% детей гомосексуалистов оказались склонными к суициду. В обычных семьях такое тоже бывает, но там о самоубийстве помышляет не больше 5%.
  • 28% выходцев из семей лесбиянок и 20% из семей геев являются безработными и живут на государственные пособия.
  • Но это еще не самое страшное. 23% детей, выросших в семьях лесбиянок, подвергались сексуальному насилию со стороны родителей. В семьях геев насилие пережили 10% детей. В традиционных семьях такое тоже бывает, но гораздо реже — только в 2% случаев.

Дети, воспитанные в нетрадиционных семьях, повзрослев, как правило, ведут беспорядочную половую жизнь. 40% воспитанников лесбиянок и 25% детей из семей геев изменяют своим супругам. Деструктивное влияние таких семей налицо. Люди, воспитанные в обычных полных семьях склонны хранить верность супругам — они изменяют только в 13% случаев. Кроме того, 19% воспитанников гомосексуальных родителей обращались за психологической помощью, поскольку сами были не в состоянии справиться с депрессией, неверием в себя и другими проблемами.

По образу и подобию

Исследование показало, что пример родителей влияет и на сексуальную ориентацию детей. Только 61% тех, кто воспитывался лесбиянками, и 71% детей из семей геев уверены в своей гетеросексуальности. Люди, выросшие в обычных семьях, меньше думают о своем гендере и влечении к своему полу — в гетеросексуальности уверены 90%.

Исследование ученого вызвало критику на Западе, где принято отстаивать интересы ЛГБТ-сообщества. Специальная комиссия даже провела дополнительную проверку работы Рагнеруса, после чего пришлось сделать вывод, что результаты исследования находятся в полном соответствии с академическими стандартами и соответствуют действительности.

Исследование американца имеет большое значение перед грядущим голосованием в РФ за обновление Конституции. Оно не только показывает важные проблемы, которые нельзя игнорировать и замалчивать в погоне за западной модой, но и позволяет убедиться в том, что Россия поступает правильно, стремясь защитить и поддержать традиционные семьи. Только мама и папа могут вырастить здоровых и счастливых детей. Воспитание "родителем №1" и "родителем №2" ни к чему хорошему не приводит.

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