Папа римский Франциск выразил сочувствие заболевшим коронавирусом, а также поблагодарил тех, кто участвует в лечении от COVID-19.

"Приветствую всех вас, римляне и паломники, – отдельных верующих, семьи и религиозные общины. Даже ваше небольшое присутствие на площади является знаком того, что в Италии острая фаза эпидемии преодолена. Но будьте внимательны! Не празднуйте победу слишком рано! Остается необходимость усердно следовать действующим нормам, потому что они помогают нам избежать того, чтобы вирус шел вперед", - сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Святой Троицы.