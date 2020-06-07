Никита Михалков выпустил очередную серию своей программы "Бесогон" под названием "Над пропастью во лжи".
Режиссер подверг жесткой критике национальный проект "Образование 2030", кураторством которого занимается глава Сбербанка Герман Греф.
По мнению Михалкова, опасность для системы образования несут цифровые платформы для дистанционного обучения.
"Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют новые возможности", — утверждает режиссер.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.