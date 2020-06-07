Михалков: Греф уничтожает российское образование

Никита Михалков выпустил очередную серию своей программы "Бесогон" под названием "Над пропастью во лжи".

Режиссер подверг жесткой критике национальный проект "Образование 2030", кураторством которого занимается глава Сбербанка Герман Греф.

По мнению Михалкова, опасность для системы образования несут цифровые платформы для дистанционного обучения.