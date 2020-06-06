Диетолог Ирина Торопыгина поделилась с порталом E1 причиной, по которой солянку можно отнести к списку самых вредных супов.
Женщина отметила, что в составе данного супа обычно используется несколько видов переработанного мяса.
"Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена", — сказала она.
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