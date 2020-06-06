Диетолог рассказала, чем суп солянка опасен для здоровья

Диетолог Ирина Торопыгина поделилась с порталом E1 причиной, по которой солянку можно отнести к списку самых вредных супов.

Женщина отметила, что в составе данного супа обычно используется несколько видов переработанного мяса.