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Диетолог рассказала, чем суп солянка опасен для здоровья

Общество

Диетолог Ирина Торопыгина поделилась с порталом E1 причиной, по которой солянку можно отнести к списку самых вредных супов.

Женщина отметила, что в составе данного супа обычно используется несколько видов переработанного мяса.

"Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена", — сказала она.

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