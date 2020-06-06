Readovka загнобили за нелепый ответ на агитролик про геев-усыновителей

Новостной портал Readovka выпустил пародию на видеоскетч Федерального агентства новостей, посвященный поправкам в Конституцию. Очевидно, издание не ожидало, что своей роликом вызовет негативную реакцию. Так, некоторые читатели заявили, что у авторов видеоролика отсутствует фантазия, а также усомнились в их сексуальной ориентации.

Ранее ФАН выпустил вирусный ролик о поправках в Конституцию. По сюжету однополая пара усыновляет ребенка из детского дома. В конце ролика голос за кадром спрашивает у зрителя, готов ли он к такому будущему. В скетче говорится об обновлении 72 статьи Основного закона, с целью защиты семейных ценностей и брака как союза мужчины и женщины.

В кратчайшие сроки видео разошлось по Сети. Многие СМИ, блогеры и даже телевизионный ведущий Иван Ургант опубликовали свои реакции на него. Однако видеохостинг YouTube заблокировал скетч, так как авторов обвинили в гомофобии.

"Ридовка" также опубликовала пародию на ролик. По сюжету мужчина с педофильскими наклонностями забирает мальчика из детского дома. На протяжении всей пародии отец намекает ребенку на половой контакт. На выходе из учреждения их встречает мать-алкоголичка, у которой в руках бутылка со спиртным. Она подходит к мусорному баку и достает одежду для мальчика.

https://vk.com/wall-163061027_837786

Читатели издания "Ридовка" негативно высказались о пародии. Некоторые из них отметили, что подобный скетч мог снять больной на голову человек, а псевдокарикатурный ролик не имеет смысла и даже близко не высмеивает видео об однополой паре.

Readovka попыталось снять с себя ответственность, поэтому написала под роликом, что скетч якобы снят "энтузиастами". Читатели заявили, что не хотят видеть подобный контент от издания.