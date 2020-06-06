Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в отделении полиции компания разрабатывает меры для обеспечения расовой справедливости.

"Мы начали работу по созданию продуктов для продвижения расовой справедливости… Членам нашего темнокожего сообщества: я с вами. Ваша жизнь имеет значение. Нам еще далеко до преодоления расовой несправедливости в Америке и во всем мире, и у всех нас есть ответственность и возможность изменить это. Я верю, что наши платформы будут играть в этом позитивную роль, но мы должны работать, чтобы сделать нашу роль максимально позитивной", — говорится в заявлении Цукерберга, направленном сотрудникам компании и опубликованном на его странице в Facebook.