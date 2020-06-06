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"Яблочник" Гончаров уличил депутата ГД в дискредитирующих связях

Общество

Заместитель председателя московского "Яблока" Кирилл Гончаров обратился к Депутату Госдумы Вячеславу Лысакову с просьбой сделать депутатский запрос в СК на проверку деятельности главы управы района Аэропорт Ивана Лысакова — сына Вячеслава Ивановича.

В своем видео Гончаров заявил, что поддерживает борьбу Лысакова-старшего с системой цифровых пропусков в Москве, потому просит депутата расследовать деятельность московских властей в лице его сына — Ивана Лысакова, являющегося главой управы московского района Аэропорт.

Напомним, конфликт интересов на основе родственных связей Лысакова появляется в медиасреде не первый раз. В фильме "Русская мечта" Гончарова упоминается, что муж дочери Лысакова Эльдар Шакиров является гендиректором ООО "Домар", соучредитель которой — кипрская компания "Далкен Лимитед". К слову, ООО "Домар" специализируется на управлении эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Еще одной дискредитирующей Лысакова связью является его помощник и бизнес-партнер его сына в Госдуме в 2013 году Леонид Симунин — неонацист, проходивший свидетелем по делу Боевой Организации Русских Националистов. С 2014 года Симунин был чиновником в непризнанной Донецкой Народной Республике, а потом уехал в Калининград.

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