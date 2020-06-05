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Работающим пенсионерам в РФ планируют вернуть индексацию пенсий

Общество

Российские чиновники задумались над тем, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года — в Госдуму РФ внесли даже соответствующий законопроект.

С соответствующей инициативой вышли депутаты от ЛДПР. По их мнению, из-за отсутствия индексации пенсии многие пенсионеры трудоустраиваются неофициально, из-за чего бюджет недополучает деньги по страховым взносам.

"Пенсионеры работают "нелегально" (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета", — отмечают в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Власти также подсчитали, что для реализации законопроекта необходимо будет выделить в 2020 году 184,25 млрд рублей, Напомним, в России с января 2016 года отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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