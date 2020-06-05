В Петербурге возобновляют работу магазины одежды и автосалоны

Мэрия Санкт-Петербурга сообщила о скором возобновлении работы магазинов одежды и автосалонов в Северной столице России — местные жители смогут выйти на шопинг уже с 8 июня, однако с некоторыми нюансами.

Так, работу возобновят только магазины, площадь которых не превышает 400 квадратных метров, имеющие отдельные входы и не расположенные в торговых центрах. На одного посетителя в торговом зале должно приходиться не менее четырех квадратных метров. А еще внутрь магазина будут пускать максимум 10 человек. Добавим, что покупателей лишат возможности примерять одежду.

Что касается автосалонов, то спонтанно войти не получится — необходимо будет заранее записаться на посещение салона. Внутрь будут пускать не более 10 покупателей. Тест-драйв автомобилей будет недоступен. Выставленные в торговом зале машины будут дезинфицировать.

Офисы компаний-застройщиков также заработают с 8 июня, но по записи.