В России будут бесплатно выдавать препарат против COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что препарат от коронавирусной инфекции "Авиафавир" отечественного производства будут бесплатно выдавать пациентам в рамках ОМС.

"11 июня он уже поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС", — сказал он.

Препарат "Авиафавир" уже прошел клинические испытания, на основании которых он считается "одним из наиболее многообещающих в мире".

"Авиафавир"

Производителями данного препарата являются Российский фонд прямых инвестиций и компания "ХимРар". Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против COVID-19. В ходе клинических испытаний была доказана его эффективность. "Авиафавир" блокирует механизмы размножения коронавируса.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано около 450 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212,5 тыс. пациентов вылечились, жертвами заболевания стали 5528 человек.

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