Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что препарат от коронавирусной инфекции "Авиафавир" отечественного производства будут бесплатно выдавать пациентам в рамках ОМС.
"11 июня он уже поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС", — сказал он.
Препарат "Авиафавир" уже прошел клинические испытания, на основании которых он считается "одним из наиболее многообещающих в мире".
Производителями данного препарата являются Российский фонд прямых инвестиций и компания "ХимРар". Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против COVID-19. В ходе клинических испытаний была доказана его эффективность. "Авиафавир" блокирует механизмы размножения коронавируса.
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано около 450 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212,5 тыс. пациентов вылечились, жертвами заболевания стали 5528 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минздрав разрешил принимать ибупрофен для лечения коронавируса.
Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...