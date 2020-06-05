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В Московской области до конца года закроют все свалки

Общество

Телеграм-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщил о том, что до конца этого года в регионе будут закрыты все свалки. Вместо них будут созданы современные комплексы переработки отходов.

"Отличная новость для жителей Подмосковья от Андрея Воробьева в День эколога. По словам губернатора, все свалки в Московской области будут закрыты до конца года. Их заменят современные комплексы переработки отходов. Раньше в регионе было 39 полигонов. Уже закрыли 29", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с прошлого года в Подмосковье внедрили раздельный сбор отходов, благодаря чему на вторичную переработку направили около 1 миллиона тонн мусорных отходов. Планируется, что в этом году данный показатель будет равен 2 миллионам тонн.

В релизе сообщается, что глава региона сегодня проверил ход ликвидации открытой площадки накопления отходов "Щелканово".

По словам Андрея Воробьева, работы планируется завершить в июле этого года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компании России захотели сами утилизировать мусор.

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