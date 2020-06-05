Роскачество заявило о том, что качественное белое вино должно быть почти прозрачным, с легким оттенком, похожим на нерафинированное подсолнечное масло. А самое главное, в бутылке вина не должно быть лишнего воздуха.
"Главный враг белого вина — кислород. Если все же вино "надышалось", в аромате его будут выдавать тона моченого яблока, запах старого погреба, подгнившей листвы", — говорится в сообщении.
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