В Роскачестве рассказали о главном признаке хорошего белого вина

Роскачество заявило о том, что качественное белое вино должно быть почти прозрачным, с легким оттенком, похожим на нерафинированное подсолнечное масло. А самое главное, в бутылке вина не должно быть лишнего воздуха.