Ближайшие два месяца арестованный вчера по подозрению в организации массовых беспорядков коммунист Николай Платошкин проведет под домашним арестом.
Таково решение Басманного суда Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому (Платошкину - прим.ред) меру пресечения в виде домашнего арестадо 2 августа", - рассказала Ирина Морозова, пресс-секретарь суда.
Напомним, что ранее Платошкин неоднократно говорил о том, что России нужно сменить курс, иначе начнутся протесты.
А также о том, что, по его мнению, власть проиграла экономику коронавирусу.
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