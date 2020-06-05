Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Правительство выделит более 8 млрд рублей на повышение детских пособий
Президент "Динамо" прокомментировал информацию о назначении Сёмина
Флеболог рассказал о симптомах тромбообразования
Меган Маркл высказалась о массовых беспорядках в США
Латвийский судья объяснил, зачем показал средний палец африканцу
7 августа 2021 года Рыбинск отметит 950-летний юбилей
У Миранчука есть три варианта в Италии
Аналитик оценил состав нового правительства Белоруссии
Эксперт: дистанционная продажа лекарств невыгодна аптекам

Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"

Общество

Ближайшие два месяца арестованный вчера по подозрению в организации массовых беспорядков коммунист Николай Платошкин проведет под домашним арестом.

Таково решение Басманного суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому (Платошкину - прим.ред) меру пресечения в виде домашнего арестадо 2 августа", - рассказала Ирина Морозова, пресс-секретарь суда.

Напомним, что ранее Платошкин неоднократно говорил о том, что России нужно сменить курс, иначе начнутся протесты.

А также о том, что, по его мнению, власть проиграла экономику коронавирусу.

Последние материалы
Зеленский – довольный президент нищающей Украины
Историк Федор Гайда о России: либо смена механизмов, либо деградация
Как готовят военные пайки: рассказ шеф-повара
На родину Дракулы, где в жилах стынет кровь
Военный эксперт Коротченко о разведке: бдительность – наше оружие
Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом
Виктор Алкснис: "Мы не прошли свою площадь Тяньаньмэнь"
В Мурманскую область для восстановления ж/д сообщения перебросят БУМ-2
Собянин планирует снять большинство ограничений в Москве до 1 июля
Правительство выделит более 8 млрд рублей на повышение детских пособий
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Арестован Николай Платошкин
Общество
Арестован Николай Платошкин
Новости Белоруссии
Ярослав Романчук рассказал, почему Белоруссия устала от Лукашенко
Экономика и бизнес
США: шах - это еще не мат. Вот новые санкции для "Северного потока-2"
Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров
Комментарии
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Водка, реактор, "Новичок": как Запад демонизирует Россию
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
"Азовский беспредел"
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
Названы зарплаты хоккеистов ЦСКА
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Меган Маркл высказалась о массовых беспорядках в США
"Азовский беспредел"
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ