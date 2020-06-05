Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"

Ближайшие два месяца арестованный вчера по подозрению в организации массовых беспорядков коммунист Николай Платошкин проведет под домашним арестом.

Таково решение Басманного суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому (Платошкину - прим.ред) меру пресечения в виде домашнего арестадо 2 августа", - рассказала Ирина Морозова, пресс-секретарь суда.

Напомним, что ранее Платошкин неоднократно говорил о том, что России нужно сменить курс, иначе начнутся протесты.

А также о том, что, по его мнению, власть проиграла экономику коронавирусу.