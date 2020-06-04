Собянин планирует снять большинство ограничений в Москве до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что в столице до 1 июля можно будет постепенно отменить большинство ограничений. Но градоначальник подчеркнул, что санитарные ограничения будет действовать еще несколько месяцев.

"Город должен возвращаться к обычной жизни", — отметил мэр.

График снятия ограничений будет опубликован в понедельник на сайте мэрии Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что жителям столицы, в зависимости от эпидемиологической ситуации нужно будет носить маски как минимум до октября. Кроме, согласно одному из вариантов, масочный режим будет сохраняться в городе до февраля следующего года.

Мэр надеется, что первые партии вакцины будут уже в октябре.

По словам Собянина, прежний образ жизни в Москве восстановиться не ранее чем через года.

С 1 июня в Москве ужесточили требования по использованию средств защиты: маски нужно носить не только в помещениях, но и при любом выходе на улицу. Для пользования личным и общественным транспортом нужно оформлять цифровой пропуск.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что москвичам позволят гулять с 1 июня по графику.