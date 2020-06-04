Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пандемия должна научить правильно реагировать на коронавирусную инфекцию. Попова также заявила о том, что следующая коронавирусная вспышка обязательно произойдет.

"Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется это очень важно, алгоритм на следующий случай.

То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме, кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть", — заявила Попова во время дискуссии клуба "Валдай".