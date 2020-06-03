Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Дочь Успенской заявила, что ее мать "нажилась на деградации"
Открыт прием заявок на участие в Национальной гостиничной премии 2020
Глава Минпромторга рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед
Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку
Трамп хочет заключить с Россией ядерный пакт
Власти Швеции пожалели об отказе от карантинных мер
В Шотландии обнаружили отпечаток доисторической одежды
В Подмосковье открылись более 5 тыс. салонов красоты
Экологи: более 500 видов позвоночных находятся на грани исчезновения

ЧВК "Вагнер" стал образом русского патриотизма — Валерий Коровин

Общество

Директор фонда "Центр геополитических экспертиз" Валерий Коровин прокомментировал вброс турецкого государственного информационного агентства Anadolu о частной военной компании "Вагнер". По его словам, ЧВК стала брендом РФ и образом русского патриотизма.

Медийные атаки на сотрудников компании — проявление бессилия Запада, пытающегося оправдать провал США на Ближнем Востоке и в целом утрату позиций на мировой политической арене.

Ранее вброс турецкого агентства подхватили "Росбалт" и еще ряд российских СМИ. Они распространяли информацию о том, что якобы двое россиян заболели коронавирусом в Ливии. При этом заболевших приписали к "вагнеровцам". Доказательства представлены не были.

Турецкое агентство, подконтрольное Анкаре, в качестве подтверждения ссылалось на слова одного из генералов ПНС Ливии, с которым борется ЛНА. Имени ливийского военачальника турки не назвали. Он остался неизвестен.

Политолог рассказал в эксклюзивном интервью "Свободной прессе", почему иностранные СМИ демонизируют российскую ЧВК. По мнению Коровина, Запад создает образ внешнего врага в лице ЧВК "Вагнер", опасаясь признать собственный провал в ближневосточном регионе.

"Запад, а в первую очередь американцы, связывают с ЧВК "Вагнер" все свои неудачи и поражения последнего времени на Ближнем Востоке. Именно там, собственно, и начался закат американского единоличного доминирования в мире и свертывания проекта глобализации. Как только Россия проявила минимальную субъектность и помешала разрушению Сирийской Арабской Республики, тут же посыпался весь американский глобалистский проект. Сегодня Москва прилагает усилия для стабилизации обстановки в Ливии, поэтому появляется столько информационных атак", — пояснил эксперт.

Вашингтон не признает своих стратегических и политических ошибок. Власти США пытаются найти "крайнего", чтобы переложить на него ответственность за свой провал на Ближнем Востоке. В противном случае в мире поймут, что военно-политическое могущество США — фикция.

Коровин отмечает, что виноватыми назначили Россию, "а конкретно на месте ответственным за провал американского присутствия на Ближнем Востоке сделали ЧВК "Вагнер". Это такой образ, с которым Запад связывает все свои неудачи. Штаты демонизируют эту компанию и ее невиданную силу, которая сносит американский глобалистский проект с лица Земли".

Эксперт уверен, что действия сотрудников ЧВК обусловлены патриотизмом: "С нашей точки зрения, качества ЧВК "Вагнер" — это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм. И последовательное усиление геополитической субъектности России, то есть действия в интересах Родины против американских атлантических интересов".

Американские журналисты участвуют в информационной войне против России, поэтому их нападки направлены на уничтожение символов и квинтэссенции русского духа. Они пытаются отвести внимание мирового сообщества от нарушений, допущенных США.

Эксперт напомнил, что ЧВК "Вагнер" — добровольческая структура, в которую идут люди, стремящиеся защищать интересы России в любой точке планеты. Неудивительно, что все, кто боится конкуренции с нашей страной, пытаются очернить ЧВК, сотрудники которой обладают стратегическим мышлением и понимают, что интересы РФ — это нечто большее, чем внутренняя политика.

Коровин назвал представителей ЧВК миротворцами, наделенными стратегическим патриотизмом: "Геополитический патриотизм большой России, которая мыслит себя субъектом истории и справедливости. Везде, где эта справедливость попирается, где уже человечество, а не только Россия, сталкивается с американским волюнтаризмом, с глобалистским вероломством, наглостью Запада и его представителей".

сша ливия чвк вагнер патриотизм валерий коровин
Последние материалы
Sony откладывает анонс Playstation 5 из-за беспорядков в США
ЧВК "Вагнер" стал образом русского патриотизма — Валерий Коровин
Фестиваль "лёпанцев" на Дунайской земле
Как сделать 100% шерсть мягче: три проверенных способа
Меган Маркл позавидовала Кейт Миддлтон из-за поддержки дворца
Прошлое Франции в замках Луары
Армения — только за﻿ укрепление независимости Республики Арцах
Дочь Успенской заявила, что ее мать "нажилась на деградации"
Открыт прием заявок на участие в Национальной гостиничной премии 2020
Глава Минпромторга рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед
Популярное
Технологии
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте

С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?

Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Экономика и бизнес
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Политика. Новости и аналитика
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Происшествия
В Курске парень-студент умер из-за карантина по коронавирусу
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Владелец ресторана Pushkin Russia рассказал, как защищал заведение
Владелец ресторана Pushkin Russia рассказал, как защищал заведение
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
COVID-19 не так стра﻿шен, как власти малюют?
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Джонсон считает, что смерть Флойда непростительна
Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы
Трамп хочет заключить с Россией ядерный пакт
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Как Трамп опять напугал союзников Россией
Джонсон считает, что смерть Флойда непростительна
Историк рассказал о загадочных находках китайских археологов
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
На Украине создали Совет по вопросам высшего образования в стране
Лыжник Черноусов: "В России меня сочли предателем"
Сбербанк переходит на систему переводов по подписке
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ