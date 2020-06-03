ЧВК "Вагнер" стал образом русского патриотизма — Валерий Коровин

Директор фонда "Центр геополитических экспертиз" Валерий Коровин прокомментировал вброс турецкого государственного информационного агентства Anadolu о частной военной компании "Вагнер". По его словам, ЧВК стала брендом РФ и образом русского патриотизма.

Медийные атаки на сотрудников компании — проявление бессилия Запада, пытающегося оправдать провал США на Ближнем Востоке и в целом утрату позиций на мировой политической арене.

Ранее вброс турецкого агентства подхватили "Росбалт" и еще ряд российских СМИ. Они распространяли информацию о том, что якобы двое россиян заболели коронавирусом в Ливии. При этом заболевших приписали к "вагнеровцам". Доказательства представлены не были.

Турецкое агентство, подконтрольное Анкаре, в качестве подтверждения ссылалось на слова одного из генералов ПНС Ливии, с которым борется ЛНА. Имени ливийского военачальника турки не назвали. Он остался неизвестен.

Политолог рассказал в эксклюзивном интервью "Свободной прессе", почему иностранные СМИ демонизируют российскую ЧВК. По мнению Коровина, Запад создает образ внешнего врага в лице ЧВК "Вагнер", опасаясь признать собственный провал в ближневосточном регионе.

"Запад, а в первую очередь американцы, связывают с ЧВК "Вагнер" все свои неудачи и поражения последнего времени на Ближнем Востоке. Именно там, собственно, и начался закат американского единоличного доминирования в мире и свертывания проекта глобализации. Как только Россия проявила минимальную субъектность и помешала разрушению Сирийской Арабской Республики, тут же посыпался весь американский глобалистский проект. Сегодня Москва прилагает усилия для стабилизации обстановки в Ливии, поэтому появляется столько информационных атак", — пояснил эксперт.

Вашингтон не признает своих стратегических и политических ошибок. Власти США пытаются найти "крайнего", чтобы переложить на него ответственность за свой провал на Ближнем Востоке. В противном случае в мире поймут, что военно-политическое могущество США — фикция.

Коровин отмечает, что виноватыми назначили Россию, "а конкретно на месте ответственным за провал американского присутствия на Ближнем Востоке сделали ЧВК "Вагнер". Это такой образ, с которым Запад связывает все свои неудачи. Штаты демонизируют эту компанию и ее невиданную силу, которая сносит американский глобалистский проект с лица Земли".

Эксперт уверен, что действия сотрудников ЧВК обусловлены патриотизмом: "С нашей точки зрения, качества ЧВК "Вагнер" — это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм. И последовательное усиление геополитической субъектности России, то есть действия в интересах Родины против американских атлантических интересов".

Американские журналисты участвуют в информационной войне против России, поэтому их нападки направлены на уничтожение символов и квинтэссенции русского духа. Они пытаются отвести внимание мирового сообщества от нарушений, допущенных США.

Эксперт напомнил, что ЧВК "Вагнер" — добровольческая структура, в которую идут люди, стремящиеся защищать интересы России в любой точке планеты. Неудивительно, что все, кто боится конкуренции с нашей страной, пытаются очернить ЧВК, сотрудники которой обладают стратегическим мышлением и понимают, что интересы РФ — это нечто большее, чем внутренняя политика.