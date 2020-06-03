Президента РФ Владимира Путина удивил доклад губернатора Красноярского края Александра Усса, в котором сообщалось о том, что на ТЭЦ в Норильске произошел разлив нефти. Совещание проходило 3 июня.
Усс признался, что о ЧП узнал на второй день из соцсетей, что вызвало возмущение президента.
"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?" — сказал Путин, обращаясь к представителям ТЭЦ-3, где произошел разлив.
Президент заявил, что планирует поручить сотрудникам правоохранительных органов проверить ТЭЦ и доложить о выявленных нарушениях. Главе Минэнерго поручено в максимально быстрые сроки приступить к сбору разлившегося топлива.
Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что сотрудники ТЭЦ-3 не сообщали о ЧП в спасательную службу, в течение двух дней после произошедшего они пытались самостоятельно ликвидировать разлив нефтепродуктов.
Разлив нефти на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. В общей сложности разлилось около 20 тысяч тонн топлива. К 31 мая удалось собрать более 100 тонн нефтепродуктов.
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