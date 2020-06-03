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ТГ-каналы сообщают об утечке личных данных в сервисе "Яндекс.Такси"

Общество

По имеющимся данным одного из ТГ-каналов, сотрудник техподдержки сервиса из коммерческих интересов передал данные одного из водителей Павлу Кузьмину, представителю другой компании такси — "Везет", который затем также передал их третьим лицам. По данным другого телеграм-канала "Кстати" последним получателем данных в этой цепочке оказался депутат Вячеслав Лысаков.

По информации телеграм-каналов, конфиденциальные данные были переданы представителю государственной власти в целях ведения закрытых переговоров от имени другой стороны с намерением повлиять на принятие выгодных официальных решений по поводу законопроекта в области такси.

Полный текст сообщения, которое якобы было передано из внутренних чатов "Яндекс.Такси":"upd. Поговорили с водителем: Отсканировал штрихкод, у неё он был недействителен, отказал ей в поездке, тогда она стала кричать и бить его. Вышли из машины, девушка накинулась, с его слов он её оттолкнул, а когда отъезжал, она на ходу пыталась сесть в машину. У него есть видеозапись и фото заявления в полицию, пришлет нам… Пахомов Игорь Ильич, рейтинг 4,92 В сервисе с 10.12.2018 Есть пара незначительных жалоб на непрофессионализм. В сервисе заблокировали."

Стоит отметить, что "Яндекс" уже заявлял о готовности купить "Такси Везет", но сделка в итоге была отменена из-за претензий ФАС. Телеграм-канал "Кстати" также отмечает, что "депутат Лысаков, который лоббирует законопроект в отношении такси под именем саратовского сенатора Боковой, который фактически утвердит в России олигополию на рынке такси. А это выгодно Яндексу, Кузьмину из "Такси Везет" и самому Лысакову, который нанят для лоббирования этого интереса". Информация в Телеграм-каналах не была опровергнута ни одним упомянутым в сообщениях лицом.

яндекс-такси утечка данных законопроект в области такси
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