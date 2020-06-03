К делу Дмитрия Натарова подключился депутат Александр Хинштейн

Еще в апреле стало известно о том, что помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров был уличен в педофилии. Как выяснилось, 40-летний Натаров совершал развратные действия в отношении школьницы, которой на тот момент было всего 13 лет. Потеряв надежду на объективное расследование уголовного дела, родители ребенка обратились за помощью к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

Депутат не остался в стороне и обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать это уголовное дело для разбирательства в Главное следственное управление СК РФ.

Защищающий интересы ребенка Шота Горгадзе отметил, что это первый случай в его 20-летней адвокатской практике, когда человек, совративший ребенка, выходит сухим из воды при наличии неопровержимых доказательств.

"Я не исключаю, что Дмитирий Натаров использует имеющиеся у него ресурсы для того, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Убежден, что только в случае передачи уголовного дела в ГСУ СК РФ мы можем рассчитывать на объективное и профессиональное расследование и привлечение Натарова к уголовной ответственности. Зная отношение Александра Бастрыкина к преступлениям в отношении детей, я очень надеюсь на соответствующую реакцию руководства СК РФ", — заявил адвокат.

Стоит напомнить, что Дмитрий Натаров был другом семьи, как утверждают родители, он знал девочку с трех лет. Но до сих пор Натаров остается в статусе свидетеля, а не подозреваемого. В июле 2020 года подходит к концу срок привлечения Натарова к уголовной ответственности по статье "Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста", и есть опасения, что виновный в преступлении избежит наказания. Пока представители потерпевшей настаивают на необходимости переквалифицировать дело и привлечь Натарова по статье "Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", поскольку мужчина совратил ребенка, когда девочке было всего 13 лет. По этой статье срок привлечения к уголовной ответственности — 10 лет.